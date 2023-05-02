Галагуз Хрисанф Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Галагуз
- Имя
- Хрисанф
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 17 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 60
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45956. ГАЛАГУЗЪ, ХРИСАНФЪ МИХАЙловъ. Каз. в. и с. Лютеньки, Гадяч. у., 57 л.; — Екатеринослав. О. С. (во 2 р.), 129, 149 и 1642 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 4 г. Исп. 17 Мая 905. | 98 61138 170 М.
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