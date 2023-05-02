Галагуз Хрисанф Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалагуз Хрисанф Михайлов

Галагуз Хрисанф Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Галагуз
Имя
Хрисанф
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
17 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 60
Источник
Скан
Оригинальная запись
45956. ГАЛАГУЗЪ, ХРИСАНФЪ МИХАЙловъ. Каз. в. и с. Лютеньки, Гадяч. у., 57 л.; — Екатеринослав. О. С. (во 2 р.), 129, 149 и 1642 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 4 г. Исп. 17 Мая 905. | 98 61138 170 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close