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Гурчевский Александр Данилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гурчевский
Имя
Александр
Отчество
Данилович
Дата исполнения приговора
11 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 104
Источник
Скан
Оригинальная запись
3610. ГУРЧЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВИЧ, 33 л., Никольск. у., Лузянск. в., д. Гремячевской. Северо-Двинск. Губсуд. Ст. 128, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 11 мая 923.

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