Перин Кирилл Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Перин
- Имя
- Кирилл
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 22 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 196
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27559. ПЕРИН, КИРИЛЛ МИХАЙЛОВИЧ, 38 л. Гр. Кунгурск. у., Урминск. в., д. Тепляково; — Р. Т. г. Перми. Контр-револ., лиш. св. 5 л., с зач. 8 м. и 6 д. пр. з., по амн. нак. сокр. до 1 г. и 8 м. Исп. 22 нояб. 920.
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