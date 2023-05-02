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Перин Кирилл Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Перин
Имя
Кирилл
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
22 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 196
Источник
Скан
Оригинальная запись
27559. ПЕРИН, КИРИЛЛ МИХАЙЛОВИЧ, 38 л. Гр. Кунгурск. у., Урминск. в., д. Тепляково; — Р. Т. г. Перми. Контр-револ., лиш. св. 5 л., с зач. 8 м. и 6 д. пр. з., по амн. нак. сокр. до 1 г. и 8 м. Исп. 22 нояб. 920.

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