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Комиссаров Егор Максимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Комиссаров
Имя
Егор
Отчество
Максимович
Дата исполнения приговора
03 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 181
Источник
Скан
Оригинальная запись
6330. КОМИССАРОВ ЕГОР МАКСИМОВИЧ, 26 л., Зарайск. у., Луховицк. в., г. Подлесной Слободы, Московск. Губсуд, Ст. ст. 86 ч. 1, 157 ч. 1, лиш. св 5 л. и пор. пр. 3 г., Исп. 3 окт. 923.

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