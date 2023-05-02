Комиссаров Егор Максимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Комиссаров
- Имя
- Егор
- Отчество
- Максимович
- Дата исполнения приговора
- 03 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 181
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6330. КОМИССАРОВ ЕГОР МАКСИМОВИЧ, 26 л., Зарайск. у., Луховицк. в., г. Подлесной Слободы, Московск. Губсуд, Ст. ст. 86 ч. 1, 157 ч. 1, лиш. св 5 л. и пор. пр. 3 г., Исп. 3 окт. 923.
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