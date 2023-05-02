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Ляшкин Борис Ильич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ляшкин
Имя
Борис
Отчество
Ильич
Дата исполнения приговора
31 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 240
Источник
Скан
Оригинальная запись
8457. ЛЯШКИН БОРИС ИЛЬИЧ, 20 л., г. Верхнеуральска. Н. С. 2 уч. г. Челябинска. Ст. 180 п. «д», лиш. св. 1 г. Исп. 31 авг. 923.

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