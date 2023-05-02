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Вейрих Ида-Луиза Рудольфова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Вейрих
Имя
Ида-Луиза
Отчество
Рудольфова
Дата исполнения приговора
01 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 51
Источник
Скан
Оригинальная запись
45703. ВЕЙРИХЪ, ИДА-ЛУИЗА РУДОЛЬфова. Мщ. г. Риги, 48 л., рд. въ Курляндск. г.; — СПБ. Ст. М. С. 38 уч., 172 М. (покуш.), тюр. 2 м. Исп. 1 Іюня 905.

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