Вейрих Ида-Луиза Рудольфова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вейрих
- Имя
- Ида-Луиза
- Отчество
- Рудольфова
- Дата исполнения приговора
- 01 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 51
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45703. ВЕЙРИХЪ, ИДА-ЛУИЗА РУДОЛЬфова. Мщ. г. Риги, 48 л., рд. въ Курляндск. г.; — СПБ. Ст. М. С. 38 уч., 172 М. (покуш.), тюр. 2 м. Исп. 1 Іюня 905.
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