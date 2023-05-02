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Парфенов Алексей Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Парфенов
Имя
Алексей
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
18 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 211
Источник
Скан
Оригинальная запись
7470. ПАРФЕНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 18 л., г Калуги. Н. С. 3 уч г. Калуги. Ст. 140, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 18 янв. 923.

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