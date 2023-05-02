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Харьков Виктор Семенов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Харьков
Имя
Виктор
Отчество
Семенов
Дата исполнения приговора
12 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 433
Источник
Скан
Оригинальная запись
140760. ХАРЬКОВЪ, ВИКТОРЪ СЕМЕНОВЪ. Лич. поч. гр. Сарапульск. у., Ижевскій Оружейн. зав., 29 л., рд. въ г. Кіевѣ; — Казан. С. П. 12 Сент. 909, 2 ч. 103 Уг. У., крѣп. 3 м. Исп. 12 Окт. 909.

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