Харьков Виктор Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Харьков
- Имя
- Виктор
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 12 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 433
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140760. ХАРЬКОВЪ, ВИКТОРЪ СЕМЕНОВЪ. Лич. поч. гр. Сарапульск. у., Ижевскій Оружейн. зав., 29 л., рд. въ г. Кіевѣ; — Казан. С. П. 12 Сент. 909, 2 ч. 103 Уг. У., крѣп. 3 м. Исп. 12 Окт. 909.
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