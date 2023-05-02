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Роталов Алексей Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Роталов
Имя
Алексей
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
13 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 217
Источник
Скан
Оригинальная запись
28257. РОТАЛОВ, АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 20 л. Гр. г. Екатеринбурга; — Р. Т. г. Петрограда. Мошеннич., лиш. св. 20 л., по амн. нак. сокр. до 5 л. Исп. 13 нояб. 920.

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