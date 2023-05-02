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Гундарев Иван Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гундарев
Имя
Иван
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
05 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 103
Источник
Скан
Оригинальная запись
3585. ГУНДАРЕВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ, 21 г., Тарск. у. Семипалатинск. Губсуд. Ст. ст. 91 ч. 2, 183 ч. 2, 220, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 5 июня 923.

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