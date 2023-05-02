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Семенов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Семенов
Дата исполнения приговора
26 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 251
Источник
Скан
Оригинальная запись
8886. СЕМЕНОВ 33 л., Зубцовск. у., Раковск, в., д. Михалкина. Н. С. 23 отд. б, г. Петрограда. Ст. 180, лиш. св. 1 г. Исп. 26 окт. 923

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