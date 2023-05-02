Абашин Василий Селиверстович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абашин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Селиверстович
- Дата исполнения приговора
- 03 июнь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 3
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12. Абашин Василий Селиверстович, 23 л. Белевск. у., Одоевск. р., с. Опухтина. В. Т. 84 стр. див. Московск. окр. Ст. 1 ч. 9 П. В. П., лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 3 июня 926.
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