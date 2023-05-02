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Федорков Николай Нефедович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Федорков
Имя
Николай
Отчество
Нефедович
Дата исполнения приговора
25 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 350
Источник
Скан
Оригинальная запись
12914. Федорков Николай Нефедович, 14 л., Вятск. г., Нолинск. у., д. Шехали. Н. С. 1 уч. Кунгурск. окр. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 25 дек. 926.

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