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Хомутова Анна Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хомутова
Имя
Анна
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
20 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 272
Источник
Скан
Оригинальная запись
30066. ХОМУТОВА, АННА ИВАНОВНА, 18 л. Гр. Соликамск. у., Обнинск. в.; — Н. С. 1 уч. Петропавловск. у. Присвоение, лиш. св. 3 г. Исп. 20 авг. 920.

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