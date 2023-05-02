Шаранин Иван Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шаранин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 11 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 520
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 155970. ШАРАНИНЪ, ИВАНЪ ПАВловъ (онъ же Погодинъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Самарск. г., Ставропольск. у., Архангельск. в., д. Юрьевки, 52 л.; — Симбирск. О. С. 11 Сент. 909, 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 1) Окт. 909. | 907 86833 177 М. | 900 113989 1655 У. | 907 62218 169 М. 97 99362 1659 У. | 906 75263 169 М. | 96 102975 1655 У. | 906 45122 169 М. | 94 15928 170 М. | 904 38359 1655 У. | 92 86528 169 М.
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