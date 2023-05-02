Голицев Моисей Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Голицев
- Имя
- Моисей
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 26 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 52
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14157. ГОЛИЦЕВ, МОИСЕЙ СТЕПАНОВИЧ, 53 л. Гр. Лаишевск., Черемышевск. в. и с.; — Р. Т. г. Астрахани. Хищение, лиш. св. 6 л., по амн. нак. зам. пр. р. 2 г. Осужд. 26 мая 920.
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