Черняева Анна Андреевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Черняева
- Имя
- Анна
- Отчество
- Андреевна
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 353
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11709. ЧЕРНЯЕВА, АННА АНДРЕЕВНА, 16 л. Гр. Мелекесск. у., Озерск. в., с. Малаевского; — Н. С. 6 уч. Мелекесск. у. Распр. ложн. слух., лиш. св. 6 м. условно.
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