Голубенко Феодосий Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Голубенко
- Имя
- Феодосий
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 67
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46150. ГОЛУБЕНКО, ФЕОДОСІЙ ФЕДОровъ. К. Кіевск. у., Трипольск. в., д. Козіевки, 32 л.; — М. С. 16 уч. Кіевск. окр., 169 М., тюр. 8 м. Исп. 18 Іюня, счит. ср. съ 28 Мая 905.
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