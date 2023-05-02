Чурбанов Федор Максимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чурбанов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Максимович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 356
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11829. ЧУРБАНОВ, ФЕДОР МАКСИМОВИЧ, 70 л. Гр. Свияжск. у., Теньковск. в., с. Майдан; — Н. С. уч. Свияжск. у. Приобрет. самог., аппар., лиш. св. 1 г. условно.
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