Хабибутдинов Гарифутдин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хабибутдинов
- Имя
- Гарифутдин
- Дата исполнения приговора
- 03 декабрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 312
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10804. ХАБИБУТДИНОВ ГАРИФУТДИН, 28 л., Белебеевск. к., Базилевск. в., с. Камейкубово. Н. С. 2 уч. Златоустовск. окр. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 3/ХІІ—26.
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