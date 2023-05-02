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Шеломенцев Платон Борисович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шеломенцев
Имя
Платон
Отчество
Борисович
Дата исполнения приговора
17 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 368
Источник
Скан
Оригинальная запись
12770. ШЕЛОМЕНЦЕВ ПЛАТОН БОРИСОВИЧ, 30 л., Сретенск. окр., Олинск. р., с. Дуралей. Н. С. Шилкинск. р. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 17/ХІ—26.

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