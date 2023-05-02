Тимашева Ирина Александрова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тимашева
- Имя
- Ирина
- Отчество
- Александрова
- Дата исполнения приговора
- 28 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 401
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 139891. ТИМАШЕВА, ИРИНА АЛЕКСАНДРОВА. К. Скопинск. у., Маклаковск. в., с. Луконинки. 32 л., рд. Переяслав. у., Хребтовск. в., въ д. Новой; — Москов. Ст. М. С. Екатерининск. уч. 28 Сент. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 28 Сент. 909.
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