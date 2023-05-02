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Рысков Федор Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рысков
Имя
Федор
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
01 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 240
Источник
Скан
Оригинальная запись
8507. РЫСКОВ ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ, 22 л., б. Петроградск. у., Путиловск. в., д. Петровщины. б. Петроградск. Губсуд. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 3 г. Исп. 1 дек. 923.

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