Анциферов Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнциферов Сергей Васильевич

Анциферов Сергей Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Анциферов
Имя
Сергей
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
14 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 6
Источник
Скан
Оригинальная запись
190. Анциферов Сергей Васильевич, 30 л., Вятск. г., г. Советска. Вятск. Г. С. Ст. 1 ч. 11З, 116, лиш. св. 3г. и пор. пр. 4г. П. в. з. с. 14/ѴІ—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.