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Чумичев Егор Данилов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чумичев
Имя
Егор
Отчество
Данилов
Дата исполнения приговора
30 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 455
Источник
Скан
Оригинальная запись
141335. ЧУМИЧЕВЪ, ЕГОРЪ ДАНИЛОВЪ. К. Коломен. у., Суковск. у., с. Кумаревой, 44 л.; — СПБ. Ст. М. С. 20 уч. 30 Окт. 909, 170 и 1 п. 172 М. (покуш.), тюр. 4 м. Исп. 30 Окт. 909.

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