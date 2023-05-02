Ананьева Анна Захаровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ананьева
- Имя
- Анна
- Отчество
- Захаровна
- Дата исполнения приговора
- 09 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 9
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12762. АНАНЬЕВА, АННА ЗАХАРОВНА, 32 л. Гр. Петергофск. у., Кипинско-Ропшинск. в., с. Михайловского; — Н. С. 4 уч. Петергофск. у. Кража, лиш. св. 1½ г. Исп. 9 марта 920.
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