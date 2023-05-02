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Бойков Ефим Гаврилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бойков
Имя
Ефим
Отчество
Гаврилович
Дата исполнения приговора
27 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 19
Источник
Скан
Оригинальная запись
717. Бойков Ефим Гаврилович, 33 л., Островск. у., Ленинск. в., д. Меженино. Н. С. Деж. кам. г. Ленинграда. Ст. 176, лиш. св. 9 м. П. в. з. с. 27/ХІІ—26.

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