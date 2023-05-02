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Лотоцкий Николай Владимиров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лотоцкий
Имя
Николай
Отчество
Владимиров
Дата исполнения приговора
11 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 145
Источник
Скан
Оригинальная запись
33232. ЛОТОЦКІЙ, НИКОЛАЙ ВЛАДИМІровъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Кіева, 27 л.; — Кіевск. О. С. (въ 7 р.), 134, 135 и 2 ч. 1635 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 2 г. Исп. 11 Марта 905. | 900 97711 1655 У. | 93 3059 169 М. | 98 93093 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 97 г. № 90446. | 95 33439 1655 У. | 94 46954 1633 У. | 92 24064 169 М.

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