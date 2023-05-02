Чухрин Михаил Илларионов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чухрин
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Илларионов
- Дата исполнения приговора
- 10 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 456
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141356. ЧУХРИНЪ, МИХАИЛЪ ИЛЛАРІОНОВЪ (онъ же Тельбуковъ). Мщ. г. Бѣлгорода, 21 г., рд. въ г. Харьковѣ; — Харьков. О. С. 2 Сент. 909, 4 п. 134, 135, 149 и 1489 У., арест. отд. 1 г. Исп. 10 Окт. 909.
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