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Чухрин Михаил Илларионов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чухрин
Имя
Михаил
Отчество
Илларионов
Дата исполнения приговора
10 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 456
Источник
Скан
Оригинальная запись
141356. ЧУХРИНЪ, МИХАИЛЪ ИЛЛАРІОНОВЪ (онъ же Тельбуковъ). Мщ. г. Бѣлгорода, 21 г., рд. въ г. Харьковѣ; — Харьков. О. С. 2 Сент. 909, 4 п. 134, 135, 149 и 1489 У., арест. отд. 1 г. Исп. 10 Окт. 909.

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