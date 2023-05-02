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Михайлов Нестер Фаддеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Михайлов
Имя
Нестер
Отчество
Фаддеевич
Дата исполнения приговора
07 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 172
Источник
Скан
Оригинальная запись
26754. МИХАЙЛОВ, НЕСТЕР ФАДДЕЕВИЧ, 27 л. Гр. Витебск. у., Селютск. в., д. Кашанова; — П. С. 151 отд. сгр. б-га. Должн. прест., лиш. св. 1 г. и 6 м. Исп. 7 июля 920.

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