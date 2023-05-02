Зюлковский Франц Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зюлковский
- Имя
- Франц
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 29 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 96
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46952. ЗЮЛКОВСКІЙ, ФРАНЦЪ МИХАЙловъ. К. Влодав. у., гм. Устимовъ, д. Едлянка, 55 л.; — Варшавск. С. П., 134, 135 и 1690 У., арест. отд. 8 м., за примѣн. Выс. маниф. 904 г. Исп. 29 Апр. 905.
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