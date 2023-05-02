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Овсеенко Николай Митрофанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Овсеенко
Имя
Николай
Отчество
Митрофанов
Дата исполнения приговора
18 декабрь 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 376
Источник
Скан
Оригинальная запись
90765. ОВСѢЕНКО, НИКОЛАЙ МИТРОфановъ (онъ же Евсѣенко). К. Сосницк. у., Шабалиновск. в., м. Новыхъ-Млинъ, 18 л.; — Черниговск. О. С., 140 и 2 ч. 1643 У., тюр. 1½ г. Исп. 18 Дек. 907. Сей приг. поглощ. приг., напеч. въ 908 г. № 48825.

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