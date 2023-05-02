Баранов Иван Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баранов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 22 март 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 18
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 478. БАРАНОВ, ИВАН ПАВЛОВИЧ. 24 л. Гр. Мологск. у., Борисоглебск. в., д. Путилкова; — Н. С. 8 р-на Мологск. у. Кража, лиш. св. 1½. Исп. 22 марта 919.
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