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Пивченко Константин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пивченко
Имя
Константин
Дата исполнения приговора
29 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 172
Источник
Скан
Оригинальная запись
18147. ПИВЧЕНКО, КОНСТАНТИН, 26 л. Гр. Каменск. у., Черемшанск. в. и с.; — С. 40 зап. стр. п-ка Зап.-Сиб. военокр. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 29 июля 920.

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