Хорев Сергей Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хорев
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 01 июль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 327
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11324. ХОРЕВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 20 л., Ярославск. г., Ростовск. у., Ильинско-Хованск. в., д. Фезериково. Ярославск. Губсуд. Ст. 152, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 1/ѴІІ—26.
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