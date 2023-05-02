Бай Константин Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бай
- Имя
- Константин
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 22 июль 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 16
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 413. БАЙ, КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ, 24 л. Гр. Холмск. у., Твержеск. в., д. Руды; — Н. С. 2 отд. 2 Гор. р-на г. Петрограда. Грабеж, лиш. св. 1½ г. Исп. 22 июля 919.
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