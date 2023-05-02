Шатов Лаврентий Никифорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шатов
- Имя
- Лаврентий
- Отчество
- Никифорович
- Дата исполнения приговора
- 19 ноябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 365
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12642. ШАТОВ ЛАВРЕНТИЙ НИКИФОРОВИЧ, 32 л., Читинск. окр., Александро-Заводск. р. Дальне-Восточн. Крайсуд. Ст. 64, лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 19/ХІ—26.
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