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Новокшанов Александр Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Новокшанов
Имя
Александр
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
20 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 260
Источник
Скан
Оригинальная запись
9622. Новокшанов Александр Михайлович, 21 г., Терск. окр., г. Пятигорска. Сев.-Кавказск. Крайсуд. Ст. ст. 155, 168, лиш. св. 4 г. П. в. з. с. 20 июня 926.

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