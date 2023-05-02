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Плаксина Марияся Гешелевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Плаксина
Имя
Марияся
Отчество
Гешелевна
Дата исполнения приговора
03 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 201
Источник
Скан
Оригинальная запись
27720. ПЛАКСИНА, МАРИЯСЯ ГЕШЕЛЕВНА, 19 л. Гр. г. Ельца; — Н. С. Петроградск. р. 4 отд. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 3 г., с зач. 3 м. пр. з. Исп. 3 авг. 920.

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