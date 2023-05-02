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Пшеничный Никифор Назаров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пшеничный
Имя
Никифор
Отчество
Назаров
Дата исполнения приговора
02 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 284
Источник
Скан
Оригинальная запись
86617. ПШЕНИЧНЫЙ, НИКИФОРЪ НАзаровъ, 38 л. Лиш. ос. пр. изъ каз. д. Нижняго-Сюткеса, Бергамакск. в., Тарск. у., рд. въ с. Романовѣ, Ковалевск. в., Зеньковск. у.; — М. С. 8 уч. Тарск. у., 9 Мая 911, 16, 169, 2 п. 170 и 1 п. 170¹ М., по сов. съ приг. сего М. С. отъ 26 Апр. 911 г. (169 М., тюр. 5 м.), тюр. 7 м. Исп. 2 Іюня 911. | 95 102561 1642 У.

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