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Блум Михкель Юганов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Блум
Имя
Михкель
Отчество
Юганов
Дата исполнения приговора
12 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 28
Источник
Скан
Оригинальная запись
37749. БЛУМЪ, МИХКЕЛЬ ЮГАНОВЪ (онъ же Блюмъ). К. Юрьевск. у., Кудинск. в., 39 л., рд. т. же у. и в., въ д. Керендуэѣ; — М. С. 5 уч. Юрьево-Верроск. окр. (въ 4 р.,), 16, 170¹ и 172 М. (кража и укрыв.), тюр. 1 г. Исп. 12 Мая 905. | 903 46082 170¹ М. | 92 61850 170¹ М. | 98 341 170¹ М.

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