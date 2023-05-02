Беднорович Владислав Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Беднорович
- Имя
- Владислав
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 31 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 65
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 21003. БѢДНОРОВИЧЪ, ВЛАДИСЛАВЪ ИВАНОВЪ. Сс.-посел. Киренск. у., Коропчанск. в., с. Шиманскаго, 26 л., рд. въ г. Одессѣ;—Иркутск. О. С.,134, 135 и 1647 У. и 438 У. о сс., временн. раб. назав. 1 г. Исп. 31 Дек.908. Въ 901 г. отбылъ 2 г. и 8 м. каторж. раб. по 1482 У.,по приг. Одесск. О. С.
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