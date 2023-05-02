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Зорин-Несвицкий Николай Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зорин-Несвицкий
Имя
Николай
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
04 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 143
Источник
Скан
Оригинальная запись
4999. ЗОРИН-НЕСВИЦКИЙ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 30 л., г. Симферополя. Пермск. Губсуд. Ст. ст. 92, 180 н. «ж», 189, лиш. св. 1½г. Исп. 4 июня 923.

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