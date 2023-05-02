Титова Прасковья Петрова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Титова
- Имя
- Прасковья
- Отчество
- Петрова
- Дата исполнения приговора
- 23 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 403
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 139948. ТИТОВА, ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВА. К. Бѣжецк. у., Княжевск. в., д. Бонькина, 48 л., рд. т. же у., Бокаревск. в., въ д. Панцинѣ; — У. Чл. О. С. по Бѣжецк. у. 23 Сент. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 8 Окт., счит. ср. съ 23 Сент. 909.
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