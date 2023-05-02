Тумашевич Александр Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тумашевич
- Имя
- Александр
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 29 июль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 355
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12170. ТУМАШЕВИЧ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 67 л., Опочецк. у., Афанасьевск, в., д. Силаво. Псковск. Губсуд. Ст. 180 п. «в», лиш. св.2 Г. Я ПОр. Пр. 1 Г. П. В. 3. С. 29/ѴІІ—24.
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