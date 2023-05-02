Андреева Матрена Андреевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андреева
- Имя
- Матрена
- Отчество
- Андреевна
- Дата исполнения приговора
- 05 ноябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 10
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 223. АНДРЕЕВА, МАТРЕНА АНДРЕЕВНА, 24 л. Гр. Новоржевск. у., Жадрицк. в., с. Кораблева; — Н . С. г. Новоржева. Убийство, лиш. св. 3 г., по амнист. В. Ц. И. К. от 5 нояб. 919 г. от нак. освоб.
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