Синяков Никита Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Синяков
- Имя
- Никита
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 07 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 275
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45151. СИНЯКОВЪ, НИКИТА ИВАНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Бѣлевск. у., Володьковск. а., д. Ивановки, 30 л.; — Тульск. О. С., 4 п. 134, 135, 1654¹ и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг. У. Чл. О С., по Одоев. у., отъ 26 Марта 906 г., арест. отд. 3½ г. Исп. 7 Марта 907. | 900 106802 1655 У. | 98 98549 1655 У.
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