Гришков Нестор Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гришков
- Имя
- Нестор
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 13 январь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 136
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18147. гришковъ, несторъ Ивановъ, 42 л. Мщ. г. Херсона, рд. въ в. и м. Котовкѣ, Днѣпров. у.; — Херсон. О. С., 11 Нояб. 910, 170 М., 152 и 1 ч. 1654¹ У., по слож. съ наказ. по приг. У. Чл. О. С. по Херсонск. у. отъ 24 Апр. 909 г. (170 М., тюр. 9 м.), арест. отд. 4 г. и 4½ м. Исп. 13 Янв. 911. | 906 85796 170¹ М. | 900 17501 170 М.
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