Герман Владислава-Юлианна Иванова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Герман
- Имя
- Владислава-Юлианна
- Отчество
- Иванова
- Дата исполнения приговора
- 27 апрель 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 87
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 144474. ГЕРМАНЪ, ВЛАДИСЛАВ А-ЮЛІанна Иванова. Австр.-подд., 19 л., рд. Ломжин. у., въ гм. Бялошевъ; — М. С. г. Бендина 20 Апр. 909, 16, 3 п. 170¹ и 172 М. (покуш.), по сов. съ приг. Гм. С. 1 окр. Бендин. у. отъ 16 Февр. 909 г. (169 М. — т. 3 м), тюр. 6 м. Исп. 27 Апр. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.