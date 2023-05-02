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Давыдов Андрей Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Давыдов
Имя
Андрей
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
17 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 106
Источник
Скан
Оригинальная запись
3679. ДАВЫДОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 23 л., Пензенск. у, Саловск. в., д. Ветляевки. Саратовск. Губсуд. Ст. 142. лиш. св. 2½ г. Исп. 17 марта 923.

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